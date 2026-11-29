गैडी आइजनकोट ने नेतन्याहू की कुछ शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। खास तौर पर वे शर्तें जो ईरान से जुड़े सुरक्षा मामलों को संभालने से संबंधित हैं। उन्होंने लिकुड पार्टी को अपने प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया है। आइजनकोट ऐसी निष्पक्ष बातचीत पर जोर दे रहे हैं जिसमें सभी इजरायली नागरिकों के हितों का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं को यह अच्छी तरह पता है कि एक ऐसा गठबंधन बनाना कितना जरूरी है जो सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर सके और देश को एकजुट भी रख सके।