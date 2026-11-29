इजरायल में सियासी तूफान, नेतन्याहू आइजनकोट के अधीन वैकल्पिक प्रधानमंत्री बनने को तैयार
इजरायल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और याशर पार्टी के अध्यक्ष गैडी आइजनकोट तेल अवीव के कीरिया सैन्य मुख्यालय में गंभीर बातचीत कर रहे हैं। वे एक राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एक हैरान कर देने वाले घटनाक्रम में नेतन्याहू गैडी आइजनकोट के अधीन वैकल्पिक प्रधानमंत्री बनने को तैयार हो गए हैं। यह कदम हाल के राजनीतिक तनाव को कम करने के लिए उठाया गया एक बड़ा प्रयास है।
गैडी आइजनकोट ने लिकुड को दिए 24 घंटे
गैडी आइजनकोट ने नेतन्याहू की कुछ शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। खास तौर पर वे शर्तें जो ईरान से जुड़े सुरक्षा मामलों को संभालने से संबंधित हैं। उन्होंने लिकुड पार्टी को अपने प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया है। आइजनकोट ऐसी निष्पक्ष बातचीत पर जोर दे रहे हैं जिसमें सभी इजरायली नागरिकों के हितों का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं को यह अच्छी तरह पता है कि एक ऐसा गठबंधन बनाना कितना जरूरी है जो सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर सके और देश को एकजुट भी रख सके।