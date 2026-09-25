अंतरराष्ट्रीय अपराधिक कोर्ट के वारंट के बावजूद संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हुए बेंजामिन नेतन्याहू

ICC अभियोजक ने 20 मई, 2024 को नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अर्जी दी थी। अक्टूबर 2023 में हमास के साथ संघर्ष छिड़ने के बाद उन पर गाजा में युद्ध अपराध करने का आरोप है। इजरायल ICC का सदस्य नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन इसके सदस्य देशों में शामिल है।

इसलिए कोर्ट का कहना है कि उसे इस मामले में अधिकार क्षेत्र हासिल है। हालांकि, इस वारंट को लागू करना काफी मुश्किल है।

हंगरी जैसे देश पहले ही नेतन्याहू को हिरासत में लेने से मना कर चुके हैं। इजरायल भी सभी आरोपों से साफ इनकार करता है और सवाल उठाता है कि ICC को इस मामले में कोई अधिकार है भी या नहीं।