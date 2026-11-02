नेतन्याहू ने अरब पार्टियों पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया, जांच की मांग
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अरब-बहुमत वाले राजनीतिक दलों को विदेश से पैसा मिलने के आरोपों की फौरन जांच कराने पर जोर दिया है।
नेतन्याहू ने यह जांच की मांग ऐसे समय में की है जब चुनाव परिणाम बेहद करीबी रहे हैं। उन्होंने इसे 'भूकंप' जैसी स्थिति बताया है।
इससे पहले, केंद्रीय चुनाव समिति के प्रमुख जस्टिस नोआम सोहलबर्ग ने पहले ही शिन बेत (शिन बेत) के प्रमुख डेविड जिनी से चुनावों में बाहरी दखलअंदाजी की आशंकाओं की जांच करने को कहा था।
तेल अवीव के कार्यकर्ताओं ने अरब गठबंधन की मांग की
नेतन्याहू के लिकुट पार्टी गुट को संसदीय चुनाव में 53 सीटें मिली हैं, जबकि आइजेनकोट के गुट ने 48 सीटें जीती हैं। वहीं, अरब-बहुमत वाली पार्टियों को 19 सीटें मिलने की उम्मीद है।
फंडिंग के इन आरोपों से चुनाव परिणामों को देखने का तरीका बदल सकता है और इससे पहले से ही तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल में और गरमाहट आ सकती है।
इसी बीच, तेल अवीव में वामपंथी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अरब दलों के साथ गठबंधन बनाने की मांग कर रहे हैं।