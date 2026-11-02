नेतन्याहू ने अरब पार्टियों पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया, जांच की मांग

नेतन्याहू के लिकुट पार्टी गुट को संसदीय चुनाव में 53 सीटें मिली हैं, जबकि आइजेनकोट के गुट ने 48 सीटें जीती हैं। वहीं, अरब-बहुमत वाली पार्टियों को 19 सीटें मिलने की उम्मीद है।

फंडिंग के इन आरोपों से चुनाव परिणामों को देखने का तरीका बदल सकता है और इससे पहले से ही तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल में और गरमाहट आ सकती है।

इसी बीच, तेल अवीव में वामपंथी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अरब दलों के साथ गठबंधन बनाने की मांग कर रहे हैं।