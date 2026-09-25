संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के लिए स्थायी सीट की उठी मांग

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत का दबदबा दिखा। उसके आधिकारिक बाषण से पहले ही कम से कम 11 भाषणों में उसका जिक्र हो चुका था।

भारत हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ था। कई नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव तक पर बात की।

पुर्तगाल के प्रधानमंत्री ने भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दिलाने की मांग की। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरक्षा परिषद ऐसी होनी चाहिए जो आज की दुनिया की वास्तविक तस्वीर दिखाए।