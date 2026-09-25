संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के लिए स्थायी सीट की उठी मांग
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत का दबदबा दिखा। उसके आधिकारिक बाषण से पहले ही कम से कम 11 भाषणों में उसका जिक्र हो चुका था।
भारत हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ था। कई नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव तक पर बात की।
पुर्तगाल के प्रधानमंत्री ने भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दिलाने की मांग की। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरक्षा परिषद ऐसी होनी चाहिए जो आज की दुनिया की वास्तविक तस्वीर दिखाए।
UNGA नेताओं ने भारत की वैश्विक भूमिका का हवाला दिया
अमेरिका के न्यूयॉर्क में चल रहे महासभा में दुनिया के कई बड़े नेताओं ने भारत का जिक्र किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ चल रहे युद्ध की चर्चा के दौरान कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था भारत पर निर्भर है।
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने हिमालयी क्षेत्र में जलवायु कार्रवाई के लिए भारत, नेपाल और चीन के आपसी सहयोग पर बात की।
व्यापार और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के बढ़ते प्रभाव को भी कई अन्य वक्ताओं ने रेखांकित किया।