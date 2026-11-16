चीन के शेनजेन में शिखर सम्मेलन से पहले मॉस्को पर 139 ड्रोन का हमला
एक बड़े वैश्विक शिखर सम्मेलन से कुछ ही दिन पहले, मॉस्को के एयर डिफेंस ने रात के समय शहर की ओर आ रहे 100 से अधिक ड्रोन मार गिराए।
यह जानकारी मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने दी। उन्होंने बताया कि तेज जवाबी कार्रवाई में लगभग 139 ड्रोन को रोका गया।
जिस जगह पर ड्रोन का मलबा गिरा, वहां इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारी काम कर रहे थे। यह सब तब हुआ जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शेनजेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले थे।
हथियारों पर बातचीत के बीच APEC ने यूक्रेन को किनारे किया
19 नवंबर को होने वाला एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) फोरम दुनिया के नेताओं के लिए काफी अहम है।
इसमें परमाणु हथियारों पर बातचीत और ईरान के संघर्ष पर खास ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि रूस-यूक्रेन युद्ध को इस बातचीत से बाहर रखा गया है।
यह कदम चीन के इस विचार से मेल खाता है कि यूरोपीय संघर्षों में यूरोपियों को ही शामिल होना चाहिए।
इसी बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की परेशान हैं कि यह दुनिया की ताकत के समीकरण में बदलाव का संकेत हो सकता है।
उनका मानना है कि जब उनके देश में लड़ाई जारी है, ऐसे में रूस-यूक्रेन युद्ध को अहम चर्चाओं से बाहर रखना सही नहीं है।