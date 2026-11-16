चीन के शेनजेन में शिखर सम्मेलन से पहले मॉस्को पर 139 ड्रोन का हमला

19 नवंबर को होने वाला एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) फोरम दुनिया के नेताओं के लिए काफी अहम है।

इसमें परमाणु हथियारों पर बातचीत और ईरान के संघर्ष पर खास ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि रूस-यूक्रेन युद्ध को इस बातचीत से बाहर रखा गया है।

यह कदम चीन के इस विचार से मेल खाता है कि यूरोपीय संघर्षों में यूरोपियों को ही शामिल होना चाहिए।

इसी बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की परेशान हैं कि यह दुनिया की ताकत के समीकरण में बदलाव का संकेत हो सकता है।

उनका मानना है कि जब उनके देश में लड़ाई जारी है, ऐसे में रूस-यूक्रेन युद्ध को अहम चर्चाओं से बाहर रखना सही नहीं है।