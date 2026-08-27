मोहन भागवत के अमेरिकी भाषण से पहले बवाल, मेयर से सुरक्षा की गुहार

यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब कार्यकर्ताओं ने RSS के 100वें स्थापना वर्ष समारोह के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की थी। अपनी 3 देशों की यात्रा शुरू करने के लिए मोहन भागवत 25 अगस्त को न्यूयॉर्क पहुंचे हैं।

इसी बीच, अमेरिका के एक धार्मिक स्वतंत्रता पैनल ने भारत की छवि पर सवाल उठाए हैं और RSS सदस्यों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है, जिसे भारत ने पक्षपाती करार दिया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि वे निजी तौर पर इस आयोजन की विचारधारा से असहमत हैं, हालांकि उन्होंने यह भी माना कि शहर के अधिकारी किसी निजी जमावड़े को रद्द नहीं कर सकते।