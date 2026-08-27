सोनू निगम ने कृति सैनन के विज्ञापन को लेकर वायरल पोस्ट पर सफाई दी

कृति सैनन के विज्ञापन विवाद पर सोनू निगम का फर्जी पोस्ट वायरल, गायक ने लगाई फटकार

लेखन ज्योति सिंह 11:41 am Aug 27, 202611:41 am

क्या है खबर?

कृति सैनन एक ज्वैलरी ब्रांड के लिए रक्षाबंधन का विज्ञापन करने के बाद से विवादों में हैं। हालांकि, तमाम आलोचनाओं और गलत संदेश देने का आरोप लगने के बाद, विज्ञापन को हटा दिया गया है। इस बीच, सोशल मीडिया पर गायक सोनू निगम के नाम से विज्ञापन की आलोचना करते हुए एक पोस्ट वायरल हुआ। जैसे ही गायक को पोस्ट के बारे में पता चला तो वह भड़क गए और उन्होंने स्पष्ट किया कि वायरल पोस्ट फर्जी है।