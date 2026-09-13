9/11 से पहले भारत पर हमले की योजना बना रहा था लादेन, CIA दस्तावेजों से खुलासा

दस्तावेजों के मुताबिक, 28 अगस्त, 1998 के राष्ट्रपति के खुफिया ब्रीफ में भारत को पाकिस्तान, मिस्र, कुवैत, सऊदी अरब, यमन और युगांडा के साथ उन देशों में शामिल किया गया था, जहां लादेन हमले करना चाहता था। नाइजीरिया को भी एक अन्य संभावित लक्ष्य के रूप में पहचाना गया था।

हालांकि, दस्तावेज में भारत में किसी विशिष्ट लक्ष्य की ओर इशारा नहीं किया गया है और न ही इस बात की जानकारी है कि हमला कब या कैसे होना था।