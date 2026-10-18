बांग्लादेश: पिस्तौल लेकर मंत्री ने खुद ही मारा ड्रग अड्डे पर छापा, 6 लोगों को पकड़ा
बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध मामलों के राज्य मंत्री इशाक हुसैन ने 17 अक्टूबर को ढाका में एक संदिग्ध नशे के अड्डे पर अचानक छापा मारा। उन्होंने इस मामले को खुद अपने हाथों में ले लिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने पहले पुलिस को इसकी कोई खबर नहीं दी।
इस छापे के बाद 6 लोगों को हिरासत में लिया गया और फिर उन्हें स्थानीय पुलिस थाने को सौंप दिया गया। इस घटना ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है कि क्या मंत्री ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया।
छापे का वीडियो पोस्ट किया गया, फिर हटाया गया
पुलिस को इस छापे की जानकारी तब मिली जब यह कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। इससे कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या यह कदम कानूनी तौर पर सही और सुरक्षित था। हुसैन अपनी नशा विरोधी मुहिमों और हाल ही में चुनाव जीतने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहले भी ऐसे कई अभियान चलाए हैं। लेकिन इस बार उनके छापे का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया गया, जिसे बाद में आलोचना बढ़ने पर हटा दिया गया।