बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार रहे मुहम्मद यूनुस के अमेरिका पहुंचने पर भड़के बांग्लादेशी प्रवासी, आतंकवादी कहा

बांग्लादेश में पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस को अमेरिका में प्रवासी बांग्लादेशियों के विरोध का सामना करना पड़ा। उनको न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 'आतंकवादी' कहा गया।

नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस को हवाई अड्डे पर व्हीलचेयर पर टर्मिनल से ले जाया जा रहा था, तभी कुछ लोग चिल्लाते हुए सुनाई दिए, "तुम एक आतंकवादी हो। तुमने बांग्लादेश में लोगों को मारा है। तुम यहां क्यों आए हो? हमें बताओ, तुम क्यों आए हो?"

बता दें कि मुख्य सलाहकार पद से हटने के बाद यह यूनुस की पहली विदेश यात्रा है। उनके ग्रामीन ग्रुप से जुड़े कामों को लेकर काफी आलोचना हो रही थी और भ्रष्टाचार की जांच की मांग भी की जा रही थी।