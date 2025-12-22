शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को घेरा, कहा- आतंकियों को छोड़ा और चरमपंथियों को मंत्री बनाया

बांग्लादेश में मौजूदा हालात को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को निशाने पर लिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI को एक ईमेल साक्षात्कार में कहा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या और उसके बाद फैली अशांति ने अंतरिम शासन की 'अराजकता' को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब हालात और बिगड़ गए हैं, जो भारत के साथ संबंधों को भी तनावपूर्ण बना रहे हैं।

साक्षात्कार यूनुस आज के बांग्लादेश की वास्तविकता है- हसीना हसीना ने कहा, "हादी की हत्या उस अराजकता को दर्शाती है, जिसने मेरी सरकार हटाया और यूनुस शासन में और बढ़ गई। हिंसा आम बात हो गई, जबकि अंतरिम सरकार इसे नकारती है या रोकने में असमर्थ है। भारत अराजकता, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और मिलकर बनाई गई चीज के क्षरण को देख रहा है।" उन्होंने कहा, "जब सीमा में बुनियादी व्यवस्था नहीं बना सकते तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपकी विश्वसनीयता खत्म होती है। यही यूनुस के बांग्लादेश की वास्तविकता है।"

पद यूनुस ने चरमपंथियों को कैबिनेट में बैठाया- हसीना हसीना ने कहा, "यूनुस ने चरमपंथियों को मंत्रिमंडल में पद दिए हैं, दोषी ठहराए गए आतंकवादियों को जेल से रिहा किया है और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से जुड़े समूहों को सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाने की अनुमति दी है। उनके पास एक जटिल देश पर शासन करने का अनुभव नहीं है।" उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता बांग्लादेश की प्रमुख शक्तियों में से एक रही है, जबकि देश में कट्टरपंथी ताकतें घरेलू स्तर पर एक कठोर एजेंडा को आगे बढ़ा रही हैं।

चिंता हसीना ने कहा- भारत की चिंता जायज चटगांव में एक घटना के बाद भारतीय वीजा आवेदन केंद्र द्वारा वीजा सेवा निलंबित किए जाने का जिक्र करते हुए हसीना ने कहा कि भारत की चिंताएं जायज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरिम सरकार की वजह से उत्साहित चरमपंथियों ने अल्पसंख्यकों, मीडिया संस्थानों और राजनयिक मिशनों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा, "एक जिम्मेदार सरकार राजनयिक मिशनों की रक्षा करेगी और उन्हें धमकाने वालों पर मुकदमा चलाएगी लेकिन यूनुस गुंडों को छूट देते हैं और उन्हें योद्धा कहते हैं।"

