बांग्लादेश में चुनाव जीतने वाली तारिक रहमान की BNP भारत से मांगेगी शेख हसीना का प्रत्यर्पण

डेली स्टार के मुताबिक, सलाहुद्दीन ने पत्रकारों से कहा, "हम कानून के अनुसार हसीना के प्रत्यर्पण के लिए दबाव डालेंगे। यह बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश मंत्रालय का मामला है। हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि उसे मुकदमे का सामना करने के लिए वापस भेजा जाए।" साथ ही उन्होंने पार्टी के 31 सूत्रीय एजेंडे पर कहा कि लोकतांत्रिक यात्रा जारी रहेगी। सभी राज्य संरचनाओं में लोकतांत्रिक सुधार होंगे और आवश्यक संवैधानिक सुधार किए जाएंगे।

हसीना

ICT ने सुनाई है हसीना को मौत की सजा

बांग्लादेश में जुलाई 2024 में छात्रों के हिंसक आंदोलन के बाद हसीना को सरकार से इस्तीफा देना पड़ा और अपनी बहन के साथ भारत आ गईं। हसीना तभी से दिल्ली में हैं। पिछले साल नवंबर में बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने हसीना और पूर्व गृह मंत्री को हिंसा के लिए मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई थी। अंतरिम सरकार कई बार हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत को पत्र लिख चुकी है।