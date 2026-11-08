बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत को अनुरोध भेजा, मंत्री बोले- वे अपराधी

असदुज्जमां ने कहा, "मेरे लिए वह एक अपराधी हैं। हमारे न्यायाधिकरण ने उन्हें दोषी ठहराया है। हमारे लिए उनकी यही पहचान है। सरकार भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। हालांकि, कानून मंत्रालय मामले में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय इससे जुड़ा है, क्योंकि यह प्रत्यर्पण संधि से संबंधित है। हमने संधि और उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी वापसी का अनुरोध किया है। यहां भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है।"