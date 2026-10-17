बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप: 1,147 बच्चों की मौत, 34 लाख पर मंडरा रहा खतरा

अभी बांग्लादेश में खसरे का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकोप देखा जा रहा है। इसमें 2.2 लाख संदिग्ध मामले सामने आए हैं और 1,147 बच्चों की मौत हो चुकी है। मृतकों में ज्यादातर छोटे बच्चे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कहना है कि खसरे के इतनी तेजी से फैलने की कई वजहें हैं। इनमें टीकाकरण की कम दर, सही डाटा का न मिल पाना और ग्रामीण इलाकों में लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच न होना शामिल है।