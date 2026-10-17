बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप: 1,147 बच्चों की मौत, 34 लाख पर मंडरा रहा खतरा
अभी बांग्लादेश में खसरे का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकोप देखा जा रहा है। इसमें 2.2 लाख संदिग्ध मामले सामने आए हैं और 1,147 बच्चों की मौत हो चुकी है। मृतकों में ज्यादातर छोटे बच्चे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कहना है कि खसरे के इतनी तेजी से फैलने की कई वजहें हैं। इनमें टीकाकरण की कम दर, सही डाटा का न मिल पाना और ग्रामीण इलाकों में लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच न होना शामिल है।
34 लाख बच्चों को टीके लगाना है बांग्लादेश का लक्ष्य
नियमित टीकाकरण के प्रयास कम पड़ गए थे, खासकर सिलहट जैसे इलाकों में, जहां परिवारों को टीके लगवाने में काफी परेशानी हुई। इसी के चलते बांग्लादेश ने एक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद 34 लाख ऐसे बच्चों तक पहुंचना है, जिन्हें टीके नहीं लग पाए थे। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ इस प्रकोप को रोकना ही नहीं है, बल्कि भविष्य के टीकाकरण कार्यक्रमों को भी और मजबूत व भरोसेमंद बनाना है।