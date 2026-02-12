बांग्लादेश में चुनाव से पहले पूरे देश में 10 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात है (फाइल तस्वीर)

बांग्लादेश में चुनाव की पूर्व संध्या पर हिंदू मजदूर को मारकर फेंका गया

लेखन गजेंद्र 09:23 am Feb 12, 202609:23 am

क्या है खबर?

बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव की पूर्व संध्या पर बुधवार को एक हिंदू मजदूर की हत्या कर दी गई और उसके हाथ-पैर बांधकर सड़क पर फेंक दिया। घटना मौलवीबाजार जिले में मतदान से एक दिन पहले हुई है। मृतक युवक 28 वर्षीय रतन साहूकार है, जो चंपा क्षेत्र के चाय बागानों में काम करता था। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। घटना ने मतदान से पहले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी है।