बांग्लादेश के मयमनसिंह में हिंदू कारोबारी की हत्या

बांग्लादेश: मयमनसिंह में हिंदू कारोबारी की दुकान के अंदर गला काटकर हत्या, चुनाव से पहले वारदात

लेखन गजेंद्र 03:23 pm Feb 10, 202603:23 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले एक और हिंदू नागरिक को निशाना बनाया गया है। यहां के मयमनसिंह जिले में सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए अपराधियों ने चावल कारोबारी की दुकान में घुसकर हत्या कर दी और पैसे लूटकर ले गए। घटना सोमवार रात को 11 बजे त्रिशाल पुलिस थाना क्षेत्र के उपजिला के बोगर बाजार चौराहे पर हुई है। मृतक कारोबारी की पहचान सुसान चंद्र सरकार (62) के रूप में हुई है।