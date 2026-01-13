बांग्लादेश में हिंदू ऑटो चालक की पीट-पीटकर हत्या, 27 दिनों में 7 मामले

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हमले नहीं रुक रहे हैं। अब यहां के दक्षिणी हिस्से में अज्ञात लोगों ने हिंदू युवक समीर कुमार दास की पीटने के बाद चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना रविवार रात को फेनी जिला स्थित दागनभुइयां में हुई है। पीड़ित 28 वर्षीय समीर ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे। बदमाशों ने उनका रिक्शा भी लूट लिया है। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

हत्या खेत में मिला शव समीर रविवार शाम को 7 बजे बैटरी चालित रिक्शा लेकर घर से निकला था। जब वह देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिवार ने तलाश शुरू की। तभी उन्हें बताया गया कि एक युवक का शव जगतपुर गांव के पास खेत में पड़ा था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समीर के परिजन जब रात 2 बजे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें समीर मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने बताया कि समीर को देसी हथियार से मारा गया है।

निधन सोमवार को आवामी लीग के हिंदू नेता की हिरासत में हुई थी मौत इससे पहले सोमवार को बांग्लादेश में आवामी लीग के हिंदू नेता और मशहूर गायक प्रोलोय चाकी (60) की पुलिस हिरासत के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि उन्हें हृदयाघात के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके इलाज में लापरवाही बरती औऱ प्रताड़ित किया, जिससे उनकी जान चली गई। चाकी को जुलाई-अगस्त 2024 विद्रोह में विस्फोट के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

