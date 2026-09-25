इमरान खान के समर्थकों के विरोध को देखते हुए कराची में भी बढ़ाई गई सख्ती, सभाओं पर प्रतिबंध
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के साथ कराची में भी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों के प्रदर्शन को देखते हुए 24 सितंबर से 30 सितंबर तक 5 से ज़्यादा लोगों की सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है।
यह फैसला शहर में शांति बनाए रखने के लिए देशभर में हो रहे ऐसे ही प्रयासों के तहत लिया गया है। दरअसल 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) समर्थकों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। वे जेल में बंद पार्टी संस्थापक इमरान की रिहाई की मांग कर रहे हैं।
यह पाबंदी सिर्फ कराची तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे कई शहरों में भी लगाई गई है। वहां भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और कई सड़कें बंद कर दी गई हैं।
कराची में बिजली कटौती को लेकर जमात-ए-इस्लामी का विरोध प्रदर्शन
कराची में विरोध-प्रदर्शन सिर्फ PTI से ही जुड़े नहीं हैं। कराची में लंबे समय से चली आ रही बिजली कटौती के खिलाफ भी कई और समूह सड़कों पर उतर आए हैं, जिनमें जमात-ए-इस्लामी भी शामिल है।
अधिकारियों का कहना है कि ये प्रतिबंध शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने इस बात की चेतावनी दी है कि अगर ये रुकावटें ऐसे ही जारी रहीं, तो देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।