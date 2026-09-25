इमरान खान के समर्थकों के विरोध को देखते हुए कराची में भी बढ़ाई गई सख्ती, सभाओं पर प्रतिबंध

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के साथ कराची में भी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों के प्रदर्शन को देखते हुए 24 सितंबर से 30 सितंबर तक 5 से ज़्यादा लोगों की सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है।

यह फैसला शहर में शांति बनाए रखने के लिए देशभर में हो रहे ऐसे ही प्रयासों के तहत लिया गया है। दरअसल 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) समर्थकों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। वे जेल में बंद पार्टी संस्थापक इमरान की रिहाई की मांग कर रहे हैं।

यह पाबंदी सिर्फ कराची तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे कई शहरों में भी लगाई गई है। वहां भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और कई सड़कें बंद कर दी गई हैं।