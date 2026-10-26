BLF ने 'ऑपरेशन अलमास' में पाकिस्तानी सैन्य खुफिया कैप्टन को मारने का दावा किया

BLF के मुताबिक, उनके लड़ाकों ने ग्वादर जीरो पॉइंट कैंप और मुझानी पुलिस स्टेशन जैसी अहम जगहों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत दिखाने के लिए इन जगहों पर अपने झंडे भी फहराए हैं।

इसके अलावा, उन्होंने एक काफिले और गुब्द क्रॉस पर बने पुलिस चेकपॉइंट पर भी हमला किया है।

बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में BLF लगातार पाकिस्तान सरकार को चुनौती दे रहा है। इससे पहले उसने रेल का अपहरण किया था और बस से जा रहे कुछ खिलाड़ियों को भी अपने कब्जे में लिया था।