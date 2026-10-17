बाली में पेट्रोल संकट ने बदली दिनचर्या, गवर्नर ने लिया बड़ा फैसला

बाली में पेट्रोल संकट ने बदली दिनचर्या, गवर्नर ने लिया बड़ा फैसला
बाली में इस समय ईंधन की भारी किल्लत है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं और देनपसार में लोग काफी परेशान हैं। यह सारा मामला तब शुरू हुआ जब ईंधन लेकर आए एक टैंकर को अपना माल उतारने में दिक्कत हुई, जिससे वितरण में देरी हो गई। हालात को देखते हुए गवर्नर आई वयान कोस्टर ने तुरंत सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया और स्कूलों को 3 दिनों के लिए ऑनलाइन कर दिया।
प्रदर्शनकारियों ने की बाली में ईंधन संकट पर कार्रवाई की मांग
गवर्नर के कार्यालय के बाहर करीब 500 लोगों ने प्रदर्शन किया। वे इस बात से नाराज थे कि प्रशासन इस संकट पर कितनी धीमी प्रतिक्रिया दे रहा है और इससे रोजमर्रा की जिंदगी कितनी प्रभावित हो रही है। हालांकि, अधिकारियों ने बताया है कि 2.20 करोड़ लीटर से ज्यादा ईंधन लेकर एक टैंकर आखिर आ चुका है, लेकिन फिर भी कई लोग चिंतित हैं। यह सिर्फ बाली की बात नहीं है; पूरे इंडोनेशिया में इस साल ईंधन की कमी की समस्या बनी हुई है।