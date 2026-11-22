नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (बालेन) 22 और 23 नवंबर को भारत आ रहे हैं। इस दौरान उनका एक बड़ा और खास कार्यक्रम है। वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। अच्छी बात यह है कि शाह अपने साथ दोनों नेताओं के लिए कुछ खास तोहफे भी ला रहे हैं। उनका मकसद इन तोहफों के जरिए नेपाल और भारत के पुराने सांस्कृतिक रिश्तों को और गहरा करना और उनका जश्न मनाना है।