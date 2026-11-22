भारत दौरे पर आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, साथ लेकर आएंगे खास तोहफे
लेखन भारत शर्मा
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (बालेन) 22 और 23 नवंबर को भारत आ रहे हैं। इस दौरान उनका एक बड़ा और खास कार्यक्रम है। वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। अच्छी बात यह है कि शाह अपने साथ दोनों नेताओं के लिए कुछ खास तोहफे भी ला रहे हैं। उनका मकसद इन तोहफों के जरिए नेपाल और भारत के पुराने सांस्कृतिक रिश्तों को और गहरा करना और उनका जश्न मनाना है।
शाह ने चुने रातो मच्छिंद्रनाथ और चारुमती की प्रतिमाएं
प्रधानमंत्री मोदी के लिए शाह ने रातो मच्छिंद्रनाथ की प्रतिमा चुनी है। नेपाल में इस प्रतिमा को बहुत ही आदर और सम्मान से देखा जाता है। वहीं, राष्ट्रपति मुर्मू के लिए उन्होंने चारुमती विहार की एक प्रतिमा पसंद की है। ये दोनों प्रतिमाएं सिर्फ तोहफे नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने मजबूत रिश्तों की निशानी हैं।