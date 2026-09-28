पाकिस्तान के लाहौर में अजरबैजान की महिला का गैंगरेप, नशीला पदार्थ दिया गया

अजरबैजान से कारोबार के सिलसिले में पाकिस्तान के लाहौर आई एक 20 साल की महिला ने आरोप लगाया है कि नशीला पदार्थ देकर उस पर हमला किया गया और उसका गैंगरेप हुआ है।

महिला का कहना है कि 2 महिलाएं उसे 25 सितंबर को लाहौर के एक कैफे में ले गई थीं। कैफे में मिलने के बाद, 3 पुरुषों ने उन्हें अपनी गाड़ी से छोड़ने की पेशकश की।

आरोप है कि वे महिला को एक अपार्टमेंट में ले गए और वहां उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया।