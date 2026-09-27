नेपाल के हिमलांग में बर्फीला कहर, 10 लापता
पश्चिमी नेपाल के हिमलांग हिमालय बेस कैंप में रविवार सुबह हिमस्खलन हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि लोगों को वहां से हट जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग वहीं रुके रहे।
इसी वजह से कम से कम 10 लोग लापता हो गए। अभियान के आयोजक मिंगमा ग्याल्जे शेरपा ने बताया कि लापता लोगों में उनकी रसोई टीम के 2 सदस्य भी शामिल हैं।
भारी बर्फबारी के कारण नेपाल में बचाव अभियान रुका
भारी बर्फबारी की वजह से बचाव दल प्रभावित इलाके तक पहुंचने में जूझ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी वहां नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि उसके लिए एक अतिरिक्त परमिट की जरूरत है।
खराब मौसम के कारण शुक्रवार से ही सड़क मार्ग भी ठप पड़ गया है। यह हिमस्खलन पिछले महीने आई भयानक बाढ़ के बाद हुआ है, जिसमें 1,400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस बाढ़ ने नेपाल के पर्यटन उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया था। कई ट्रेकिंग रूट बंद हो गए थे, और लगातार तूफानों के चलते मनासलू और धौलागिरी जैसे बड़े अभियानों को रद्द या स्थगित करना पड़ा था।