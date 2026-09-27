नेपाल के हिमलांग में बर्फीला कहर, 10 लापता

भारी बर्फबारी की वजह से बचाव दल प्रभावित इलाके तक पहुंचने में जूझ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी वहां नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि उसके लिए एक अतिरिक्त परमिट की जरूरत है।

खराब मौसम के कारण शुक्रवार से ही सड़क मार्ग भी ठप पड़ गया है। यह हिमस्खलन पिछले महीने आई भयानक बाढ़ के बाद हुआ है, जिसमें 1,400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस बाढ़ ने नेपाल के पर्यटन उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया था। कई ट्रेकिंग रूट बंद हो गए थे, और लगातार तूफानों के चलते मनासलू और धौलागिरी जैसे बड़े अभियानों को रद्द या स्थगित करना पड़ा था।