प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री समेत कई अंतरराष्ट्रीय शख्सियत के निजी नंबर सार्वजनिक, जांच शुरू

अमेरिका की एक वेबसाइट पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर समेत कई अंतरराष्ट्रीय शख्सियत के निजी फोन नंबर सार्वजनिक होने से हड़कंप मच गया है। BBC के मुताबिक, लोगों के व्यक्तिगत संपर्क विवरण वेबसाइट पर हैं, जो सूचना के लिए इंटरनेट खंगालने के लिए AI का उपयोग करता है। अल्बनीज के कार्यालय ने नंबर लीक होने की पुष्टि की है। हालांकि, वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नंबर भ्रामक है।

जांच घटना की जांच शुरू आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के अलावा विपक्षी नेता सुसैन ले, पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और पूर्व विदेश मंत्री जूली बिशप के नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं। सुसैन के प्रवक्ता ने कहा कि मामला चिंताजनक है। इसके चलते सरकार ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि विवरण को तुरंत वेबसाइट से हटा देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस ने कहा कि अधिकारियों को सूचित कर दिया है और इस पर काम चल रहा है।

जांच वेबसाइट के पास करोड़ों पेशेवर के नंबर होने का दावा रिपोर्ट के मुताबिक, वेबसाइट का दावा है कि उसके पास करोड़ों पेशेवरों के संपर्क विवरण हैं, जिसका उपयोग भर्तीकर्ताओं और बिक्री प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। उसे नंबर कैसे मिले, इसकी कोई जानकारी नहीं है। घटना को ऑस्ट्रेलिया में हाल में हुई डेटा उल्लंघन मामलों से जोड़ा जा रहा है। वेबसाइट एक डेटा इंटेलिजेंस कंपनी की है। वेबसाइट संपर्क विवरणों को स्कैन करने के लिए AI का इस्तेमाल करती है और उपयोगकर्ताओं को सीमित मुफ्त खोज की सुविधा देती है।