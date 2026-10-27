ऑस्ट्रेलिया में 80 प्रतिशत बढ़े साइबर हमले, बुनियादी ढांचों पर खतरा

ऑस्ट्रेलिया की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने जानकारी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब हैकर्स के लिए एक बड़ी गेम चेंजर बन चुका है। यहां साइबर हमले बढ़ने से चिंता बढ़ गई है।

एजेंसियों का कहना है कि विदेशी सरकारें इस आधुनिक तकनीक का उपयोग करके नेटवर्कों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही हैं।

ओपनAI और एन्थ्रोपिक जैसे बड़े डेवलपर्स के AI मॉडल्स से जुड़ी कई हैकिंग की घटनाओं ने दुनिया भर की इस चिंता को और बढ़ा दिया है कि AI का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर साइबर हमलों के लिए आसानी से हो सकता है।