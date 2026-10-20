ऑस्ट्रेलिया में प्रतिबंध के बावजूद फेसबुक-टिकटॉक पर दिख रहे बच्चे, जुर्माने की रकम 10 करोड़ डॉलर की गई

ऑस्ट्रेलिया ने फेसबुक और टिकटॉक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके बाद भी उस पर बच्चों की उपस्थिति बनी हुई है।

ऐसे में सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई एक सरकारी जांच के बाद की गई है, जिसमें सामने आया था कि ये कंपनियां कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को अपने प्लेटफार्म से दूर रखने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर रही थीं।

संचार मंत्री अनिका वेल्स ने नेशनल प्रेस क्लब में 15 अक्टूबर को दिए अपने भाषण में साफ शब्दों में कहा, "कानून नाकाम नहीं हो रहा, बल्कि प्लेटफार्म कानून का पालन करने में नाकाम हो रहे हैं।"