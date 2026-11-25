टेक कंपनियां मानती हैं कि ऑनलाइन हानिकारक सामग्री को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये नियम कितने व्यापक (ब्रॉड) हैं। खासकर जब महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाने से लेकर अपराध को बढ़ावा देने तक, सब कुछ इसमें शामिल है और प्रतिबंधित है।

उद्योग समूह 'डिजी' (DIGI) को डर है कि इससे बहुत ज्यादा सेंसरशिप हो सकती है। कोई भी कंपनी भारी जुर्माने का जोखिम नहीं लेना चाहेगी- यह उनके वैश्विक टर्नओवर का 5 प्रतिशत या लगभग 7.2 करोड़ डॉलर तक हो सकता है, जो भी अधिक होगा।

इसके अलावा, जब यह कानून एक साल बाद लागू हो जाएगा, तो नियामक (रेगुलेटर) जांच के लिए गुमनाम 'सॉक पपेट' (नकली) खातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे यूजर्स की गोपनीयता (प्राइवेसी) को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं।