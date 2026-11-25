ऑस्ट्रेलिया: सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर शिकंजा, अब चुकाने होंगे अरबों
ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 'डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर' कानून पेश किया है। इस कानून के तहत, सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म को अपनी साइट से हानिकारक पोस्ट तुरंत हटानी होंगी। अगर वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हें अपने कुल वैश्विक राजस्व (ग्लोबल रेवेन्यू) का 5 प्रतिशत तक भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
यह कानून अगले एक साल में लागू हो जाएगा। इसका मुख्य मकसद यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षित रखना है। इसके लिए, टेक कंपनियों को उनकी वेबसाइटों पर मौजूद सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। संचार मंत्री अनिका वेल्स ने कहा है कि यह ऑनलाइन दुनिया को और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
उद्योग ने अत्यधिक सेंसरशिप और गोपनीयता जोखिमों की चेतावनी दी
टेक कंपनियां मानती हैं कि ऑनलाइन हानिकारक सामग्री को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये नियम कितने व्यापक (ब्रॉड) हैं। खासकर जब महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाने से लेकर अपराध को बढ़ावा देने तक, सब कुछ इसमें शामिल है और प्रतिबंधित है।
उद्योग समूह 'डिजी' (DIGI) को डर है कि इससे बहुत ज्यादा सेंसरशिप हो सकती है। कोई भी कंपनी भारी जुर्माने का जोखिम नहीं लेना चाहेगी- यह उनके वैश्विक टर्नओवर का 5 प्रतिशत या लगभग 7.2 करोड़ डॉलर तक हो सकता है, जो भी अधिक होगा।
इसके अलावा, जब यह कानून एक साल बाद लागू हो जाएगा, तो नियामक (रेगुलेटर) जांच के लिए गुमनाम 'सॉक पपेट' (नकली) खातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे यूजर्स की गोपनीयता (प्राइवेसी) को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं।