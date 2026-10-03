ऑस्ट्रेलियाई छात्र वीजा पर बड़ी खबर: 2026 से विदेश से ही करना होगा नया आवेदन

कुछ छात्रों को इस नियम से छूट मिलेगी। इनमें वे छात्र शामिल हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एक ही एजुकेशनल प्रोवाइडर के साथ 12 महीने तक का अतिरिक्त समय चाहिए। इसके अलावा PhD के लिए आवेदन करने वाले, DFAT या डिफेंस द्वारा स्पॉन्सर्ड छात्र, स्कूली बच्चे, या वे जो उच्च योग्यता वाले कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भी छूट मिलेगी। परिवार के सदस्यों को जोड़ने के नियम भी अब और सख्त हो गए हैं। ज्यादातर छात्र अपने परिवार के सदस्यों को तभी जोड़ पाएंगे जब वे कुछ खास श्रेणी में आते हों।