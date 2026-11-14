सऊदी-तुर्की की सलाह पर ट्रंप का ईरान पर 'प्लान-B': बम नहीं, अब प्रतिबंधों का शिकंजा कसेगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले अभी टाल दिए हैं। उनका कहना है कि हमला तभी होगा जब ईरान या उसके सहयोगी पहले कोई कदम उठाएंगे। सऊदी अरब और तुर्की के नेताओं से बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। सऊदी नेता ने ट्रंप से कहा कि बमबारी से ज्यादा प्रतिबंध असरदार साबित हो रहे हैं, इसलिए उन्हें हमला टाल देना चाहिए। वहीं, तुर्की के नेता ने भी ट्रंप से अपील की कि वे दोबारा हमले शुरू न करें और कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब खत्म होना चाहिए। लगता है ट्रंप अब तनाव बढ़ाए बिना ही ईरान पर दबाव बनाने के मूड में हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है जब 2026 में इजरायल के साथ हुए संघर्ष के बाद से उनकी रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। उस संघर्ष ने दुनिया भर में ईंधन की कीमतों और अमेरिकी राजनीति को काफी प्रभावित किया था।