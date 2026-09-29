नेपाल में बारिश और बाढ़ से 5 दिन में 27 की मौत, 300 से अधिक भूस्खलन ने मचाई तबाही

इन 5 दिनों में, प्रशासन ने भूस्खलन की 304 घटनाओं को दर्ज किया। इन घटनाओं के कारण कई घर ढह गए, पुल क्षतिग्रस्त हो गए, और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए या लापता हो गए।

बाढ़ ने इस संकट को और बढ़ा दिया, जिससे कई और लोगों की जानें गईं। यह घटना अगस्त में नेपाल-तिब्बत सीमा में आई पिछली बाढ़ के ठीक कुछ हफ्तों बाद हुई है।

तब भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में बाढ़ की वजह से 1,400 से अधिक लोगों की जान गई थी, जबकि 5,000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं।