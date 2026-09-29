नेपाल में बारिश और बाढ़ से 5 दिन में 27 की मौत, 300 से अधिक भूस्खलन ने मचाई तबाही
नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद अब बारिश कहर मचा रही है। पिछले 5 दिन से 24 से 28 सितंबर के बीच नेपाल में लगातार बारिश जारी है।
इस दौरान कम से कम 27 लोगों की जान चली गई और चार लोग अब भी लापता हैं। बंगाल की खाड़ी से आए एक मौसमी सिस्टम की वजह से हुई इस झमाझम बारिश ने सैकड़ों भूस्खलन और बाढ़ ला दी, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ है।
प्रशासन ने 304 भूस्खलन की घटनाएं दर्ज कीं
इन 5 दिनों में, प्रशासन ने भूस्खलन की 304 घटनाओं को दर्ज किया। इन घटनाओं के कारण कई घर ढह गए, पुल क्षतिग्रस्त हो गए, और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए या लापता हो गए।
बाढ़ ने इस संकट को और बढ़ा दिया, जिससे कई और लोगों की जानें गईं। यह घटना अगस्त में नेपाल-तिब्बत सीमा में आई पिछली बाढ़ के ठीक कुछ हफ्तों बाद हुई है।
तब भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में बाढ़ की वजह से 1,400 से अधिक लोगों की जान गई थी, जबकि 5,000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं।