यमन में हूती विद्रोहियों की तकनीकी मदद करने के आरोप में अमेरिकी ऊर्जा विभाग का इंजीनियर गिरफ्तार

जांचकर्ताओं के मुताबिक, इलाबुदी वाशिंगटन से ओमान गया था। वहां से वह यमन में दाखिल हुआ और हूती-नियंत्रित सना शहर की ओर बढ़ा।

उसने इस यात्रा के लिए अमेरिकी सेना के इंजीनियर्स कोर से जुड़ा अपना सरकारी पासपोर्ट इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के अनुसार, इलाबुदी ने झूठ बोला कि यह यात्रा सरकारी काम के लिए थी।

अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की विशेषज्ञता का फायदा उठाते हुए उसने तकनीकी मदद मुहैया कराई। इस मदद में यमन के लिए बनाए जा रहे सोलर जनरेटर और संचार उपकरणों के परीक्षण और सुधार में सहायता करना शामिल था।

ऊर्जा विभाग में उसके सुपरवाइजर ने साफ कहा कि इस यात्रा के लिए उन्होंने कभी मंजूरी नहीं दी थी। अगर वह दोषी पाया जाता है, तो उसे 20 साल तक की जेल हो सकती है।