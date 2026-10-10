UN में भारत ने पाकिस्तान को चेताया, कहा- आतंक का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब

भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) में पाकिस्तान पर परमाणु धमकियों को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे अनमोल शेर सिंह बेदी ने साफ किया कि परमाणु हथियार सिर्फ कूटनीति का कोई आम औजार नहीं होते। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि भारत पर किसी भी आतंकवादी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि परमाणु धमकियों को सामान्य मानना हालात को बेकाबू करने का खतरा बढ़ाता है।