UN में भारत ने पाकिस्तान को चेताया, कहा- आतंक का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) में पाकिस्तान पर परमाणु धमकियों को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे अनमोल शेर सिंह बेदी ने साफ किया कि परमाणु हथियार सिर्फ कूटनीति का कोई आम औजार नहीं होते। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि भारत पर किसी भी आतंकवादी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि परमाणु धमकियों को सामान्य मानना हालात को बेकाबू करने का खतरा बढ़ाता है।
बेदी ने पहलगाम आतंकी हमले का हवाला दिया
बेदी का यह बयान तब आया जब पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। भारत का पक्ष साफ करने के लिए बेदी ने 22 अप्रैल, 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले का हवाला दिया। इंजीनियरिंग और अंतरराष्ट्रीय मामलों की पृष्ठभूमि वाले बेदी, निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले एक राजनयिक हैं। यह उनके बयानों से भी जाहिर होता है कि वैश्विक मंच पर भारत धमकियों के बजाय बातचीत को तरजीह देता है।