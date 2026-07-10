एंडी बर्नहम ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं

एंडी बर्नहम का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय, 322 सांसदों का मिला समर्थन

लेखन आबिद खान 07:00 pm Jul 10, 202607:00 pm

क्या है खबर?

एंडी बर्नहम ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेबर पार्टी के ज्यादातर सांसदों ने प्रधानमंत्री पद के लिए उनका समर्थन किया है। आज नामांकन के पहले दिन उन्हें लेबर पार्टी के 403 सांसदों में से 322 का समर्थन मिला है। अभी तक किसी और नेता ने लेबर पार्टी के प्रमुख के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया है। कुछ और सांसदों ने कहा है कि वे सोमवार को बर्नहम के पक्ष में मतदान करेंगे।