शाहरुख के बेटे आर्यन खान को भीड़ ने घेरा, धक्का-मुक्की में नीचे गिरा फैन; वीडियो वायरल

नाराजगी

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

एक नाराज यूजर ने वीडियो देख लिखा, "क्या सेलिब्रिटी का बेटा होना गुनाह है? जीना मुहाल कर दोगे क्या उसका।" एक न इस पागलपन पर सवाल उठाते हुए पूछा, 'आखिर लोग किसी को देखने के लिए इतने दीवाने क्यों हो जाते हैं?' एक और यूजर ने धक्का-मुक्की की आलोचना कर लिखा, 'लोग कितने अशिष्ट और संवेदनहीन हो गए हैं, बिना सोचे-समझे बस धक्का-मुक्की किए जा रहे हैं। कलाकार भी इंसान होते हैं, उन्हें भी सांस लेने की जगह मिलनी चाहिए।'