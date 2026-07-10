इजरायल की अमेरिका को चेतावनी, ईरान ने रची है ट्रंप की हत्या की साजिश

साजिश

ट्रप की हत्या की लगातार मिल रही खुफिया जानकारी

रिपोर्ट के मुताबिक, यह चेतावनी इसी सप्ताह मिली है। हालांकि, अमेरिका को हाल में ट्रंप की हत्या की संभावित योजनाओं की जानकारी मिल रही थी, लेकिन इजरायल की नई चेतावनी विशिष्ट साजिश से संबंधित है। ईरान 2020 में ट्रंप के आदेश पर कुद्स फोर्स के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से सार्वजनिक रूप से ट्रंप की हत्या की प्रतिज्ञा कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट को कुछ अमेरिकी अधिकारी ट्रंप को प्रभावित करने का इजरायली प्रयास मान रहे हैं।