मानसून: उत्तर प्रदेश में 10 की मौत, उत्तराखंड में 1,000 लोग फंसे; उफान पर नदियां

मानसून

धीमी पड़ सकती है मानसून की रफ्तार

IMD का कहना है कि 2 दिन बाद मानसून की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। दरअसल, प्रशांत महासागर में चक्रवाती तूफान 'बावी' बन रहा है।यह ताइवान और चीन की ओर बढ़ रहा है, जिसका असर बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहा है। तूफान के चीन पहुंचने तक बंगाल की खाड़ी में बारिश का नया सिस्टम बनने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में 2 दिन बाद बारिश कम हो सकती है। करीब एक हफ्ते तक बारिश थमी रह सकती है।