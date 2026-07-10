व्हाट्सऐप ने यूजरनेम फीचर के नोटिस पर भेजा जवाब, अब सरकार करेगी समीक्षा
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप के प्रस्तावित यूजरनेम फीचर को लेकर केंद्र सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ गई है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने सरकार के नोटिस का जवाब भेज दिया है। अब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस जवाब की जांच कर रहा है। केंद्र सरकार को आशंका है कि यूजरनेम फीचर आने से ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी पहचान, फिशिंग और साइबर ठगी के मामलों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इस मामले पर फिलहाल समीक्षा जारी है।
लॉन्च
फिलहाल भारत में लॉन्च नहीं होगा फीचर
सरकार ने पिछले सप्ताह व्हाट्सऐप को नोटिस भेजकर कहा था कि यूजरनेम फीचर पर पूरी चर्चा और समीक्षा होने तक इसे भारत में लॉन्च न किया जाए। यह फीचर यूजर्स को अपना मोबाइल नंबर साझा किए बिना बातचीत करने की सुविधा देगा। नोटिस मिलने के बाद कंपनी ने जवाब देने के लिए कुछ अतिरिक्त समय मांगा था। अब उसका जवाब मंत्रालय को मिल गया है और उसकी जांच की जा रही है।
जवाब
जवाब की सामग्री अभी सार्वजनिक नहीं हुई
IT मंत्रालय को गुरुवार को व्हाट्सऐप का जवाब मिल गया, लेकिन उसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। कंपनी की ओर से भी इस जवाब पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इससे पहले व्हाट्सऐप ने कहा था कि यूजरनेम फीचर अभी उपलब्ध नहीं है और इसे इस साल के आखिर में चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की योजना है। फिलहाल केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा है।
अन्य
टेलीग्राम और सिग्नल को भी भेजा गया नोटिस
व्हाट्सऐप के अलावा सरकार ने टेलीग्राम और सिग्नल को भी उनके यूजरनेम फीचर को लेकर नोटिस भेजा है। इन प्लेटफॉर्म से पूछा गया है कि वे फर्जी पहचान और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे जोखिमों से कैसे निपट रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी कंपनियों के जवाब और सुरक्षा उपायों की समीक्षा के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। भारत में व्हाट्सऐप के करीब 50 करोड़ यूजर हैं, इसलिए इस मामले को काफी अहम माना जा रहा है।