व्हाट्सऐप ने यूजरनेम फीचर के नोटिस पर भेजा जवाब, अब सरकार करेगी समीक्षा

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टेलीग्राम और सिग्नल को भी भेजा गया नोटिस

व्हाट्सऐप के अलावा सरकार ने टेलीग्राम और सिग्नल को भी उनके यूजरनेम फीचर को लेकर नोटिस भेजा है। इन प्लेटफॉर्म से पूछा गया है कि वे फर्जी पहचान और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे जोखिमों से कैसे निपट रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी कंपनियों के जवाब और सुरक्षा उपायों की समीक्षा के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। भारत में व्हाट्सऐप के करीब 50 करोड़ यूजर हैं, इसलिए इस मामले को काफी अहम माना जा रहा है।