ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने क्यों दिया इस्तीफा, केवल 2 साल में कैसे घटी लोकप्रियता?

हार

मेकरफील्ड उपचुनाव में हार और एंडी बर्नहैम की जीत

स्टार्मर के इस्तीफे में सबसे बड़ी भूमिका हाल में हुए मेकरफील्ड उपचुनाव है। दरअसल, ब्रिटेन में दक्षिणपंथी रिफॉर्म UK पार्टी है, पूरे देश में लेबर पार्टी के लिए चुनौती बनी हुई है। स्टार्मर सरकार पर इससे मुकाबला न पाने का आरोप है। रिफॉर्म पार्टी से मुकाबले के लिए मेकरफील्ड सीट से मौजूदा लेबर पार्टी के सांसद जोश सिमोन को इस्तीफा दिलाया गया ताकि बर्नहैम लड़ सके। बर्नहैम ने रिफॉर्म पार्टी के निगेल फराज को हराकर पार्टी का विश्वास जीता है।