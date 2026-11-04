अमेरिका के ओहायो में विवेक रामास्वामी एक्टन से हारे, 20 साल बाद डेमोक्रेट्स को मिली सत्ता

कोविड-19 महामारी के दौरान एक्टन ने जिस तरह से मजबूत नेतृत्व दिखाया, वह मतदाताओं के उन्हें समर्थन देने की एक बड़ी वजह रही।

विवेक रामास्वामी को भले ही डोनाल्ड ट्रंप और राज्य के रिपब्लिकन नेताओं का समर्थन मिल रहा था, लेकिन रिपोर्ट में एक्टन को एक फिजिशियन और ओहायो की पूर्व राज्य स्वास्थ्य निदेशक बताया गया है।

कहा गया है कि महामारी के समय उनके काम को खूब सराहा गया था। इसका फायदा उनको गर्वनर चुनाव में मिला है।