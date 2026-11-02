नेतन्याहू की राह में अड़चनें, पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट के समूह 'टुगेदर' ने आइजेनकोट को दिया समर्थन

इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का चुनाव जीतना मुश्किल लग रहा है। अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के समूह 'टुगेदर' ने नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना समर्थन दिया है। बेनेट ने एक्स पर इस समर्थन का ऐलान किया है। यह ऐसे समय में आया है, जब नेतन्याहू कड़ी टक्कर वाले चुनावों के बाद भी सरकार बनाने के लिए गठबंधन नहीं बना पा रहे हैं।

दरअसल, किसी भी बड़े गुट के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं हैं। अरब सीटों के समर्थन से सरकार बन सकती है, लेकिन नेतन्याहू उनका समर्थन नहीं चाहते हैं।