चीन के शेनजेन में मिलेंगे ट्रंप, शी और पुतिन, इन मुद्दों पर होगी बात
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 18-19 नवंबर को चीन के शेनजेन में होने वाले एपेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
यह एक खास बात है क्योंकि ये तीनों नेता आमतौर पर एक साथ कम ही दिखते हैं।
वैश्विक राजनीति में बढ़ते तनाव और एनवीडिया स्कैंडल के चलते, 21 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जो दुनिया के लगभग आधे वैश्विक व्यापार को कवर करती है।
बातचीत में यूक्रेन, व्यापार, ताइवान पर चर्चा संभव
अमेरिका, रूस और चीन के बीच परमाणु हथियारों पर कड़ी बातचीत होने की संभावना है, भले ही वे हमेशा एक-दूसरे से सहमत न हों।
ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत में रूस-यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी उठ सकता है। इसके साथ ही, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार नियमों, रेयर अर्थ मैटेरियल्स और AI तकनीक को लेकर लगातार खींचतान चल रही है।
ताइवान और दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर विवाद जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा बनेंगे। ईरान युद्ध का मुद्दा भी उठ सकता है।