चीन के शेनजेन में मिलेंगे ट्रंप, शी और पुतिन, इन मुद्दों पर होगी बात

अमेरिका, रूस और चीन के बीच परमाणु हथियारों पर कड़ी बातचीत होने की संभावना है, भले ही वे हमेशा एक-दूसरे से सहमत न हों।

ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत में रूस-यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी उठ सकता है। इसके साथ ही, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार नियमों, रेयर अर्थ मैटेरियल्स और AI तकनीक को लेकर लगातार खींचतान चल रही है।

ताइवान और दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर विवाद जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा बनेंगे। ईरान युद्ध का मुद्दा भी उठ सकता है।