ट्रंप ने जेलेंस्की पर साधा निशाना, कहा- यूक्रेनी राष्ट्रपति के मुकाबले पुतिन से बात करना ज्यादा आसान

ट्रंप का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करना जितना आसान है, उसके मुकाबले जेलेंस्की के साथ बात करना कहीं अधिक मुश्किल है।

उन्होंने आगे कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, पुतिन जेलेंस्की से नफरत करते हैं और जेलेंस्की पुतिन से नफरत करते हैं। और जब इस तरह की नफरत होती है, तो किसी भी बात का निपटारा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि पुतिन की तुलना में जेलेंस्की से निपटना अधिक कठिन है।"



उन्होंने आज की इस स्थिति के लिए पिछली अमेरिकी सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। इसी बीच, जेलेंस्की NATO और यूरोपीय नेताओं से लगातार मिल रहे हैं ताकि उनका समर्थन मजबूत बना रहे।

उन्होंने ट्रंप के इस नजरिए से अपनी झुंझलाहट भी खुलकर जताई है। यह पूरी स्थिति दिखाती है कि दुनिया भर के गठबंधन अब कितने जटिल हो गए हैं।

