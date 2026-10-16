ट्रंप ने जेलेंस्की पर साधा निशाना, कहा- यूक्रेनी राष्ट्रपति के मुकाबले पुतिन से बात करना ज्यादा आसान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक साक्षात्कार में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने जेलेंस्की को लेकर कहा, "वह हमारे लिए व्यवहार करने के लिए एक अच्छे व्यक्ति नहीं है। वह समझौता नहीं करना चाहते। वह कहते हैं कि वह समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं करते। मैं जेलेंस्की का बड़ा प्रशंसक नहीं हूं।"
यही नहीं, ट्रंप ने रूसी तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमलों को 'शर्मनाक' करार दिया। इन बयानों के बाद अमेरिका और यूक्रेन के बीच रिश्तों में एक बार फिर तनाव देखा जा रहा है, जबकि यूक्रेन रूस के साथ युद्ध में उलझा हुआ है।
बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने जेलेंस्की की आलोचना की हो, इससे पहले ओवल ऑफिस में भी जेलेंस्की और ट्रंप के बीच गरमागरम बहस हुई थी।
पुतिन से बात करना आसान- ट्रंप
ट्रंप का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करना जितना आसान है, उसके मुकाबले जेलेंस्की के साथ बात करना कहीं अधिक मुश्किल है।
उन्होंने आगे कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, पुतिन जेलेंस्की से नफरत करते हैं और जेलेंस्की पुतिन से नफरत करते हैं। और जब इस तरह की नफरत होती है, तो किसी भी बात का निपटारा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि पुतिन की तुलना में जेलेंस्की से निपटना अधिक कठिन है।"
उन्होंने आज की इस स्थिति के लिए पिछली अमेरिकी सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। इसी बीच, जेलेंस्की NATO और यूरोपीय नेताओं से लगातार मिल रहे हैं ताकि उनका समर्थन मजबूत बना रहे।
उन्होंने ट्रंप के इस नजरिए से अपनी झुंझलाहट भी खुलकर जताई है। यह पूरी स्थिति दिखाती है कि दुनिया भर के गठबंधन अब कितने जटिल हो गए हैं।