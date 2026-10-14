अमेरिकी नौसेना की वर्षगांठ पर नेताओं और सैन्य अधिकारी ने पोस्ट कर दी भारतीय युद्धपोतों की तस्वीरें

अमेरिकी नेताओं ने जो तस्वीरें साझा की हैं, उसमें भारतीय फ्रिगेट और रूसी जहाज भी दिख रहे थे। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस गड़बड़ी को तुरंत पकड़ लिया और इसका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है।



इन गलतियों के सामने आने के बाद लोगों ने इस बात पर चर्चा करनी शुरू कर दी कि सार्वजनिक हस्तियों के लिए अपनी पोस्ट को दोबारा जांचना अहम है, खासकर जब बात बड़े राष्ट्रीय त्योहारों या खास मौकों की हो।

अमेरिकी नौसेना की स्थापना 1775 में हुई थी, जो देश द्वारा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने से एक वर्ष पहले का वर्ष था, जब देश अभी भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बेड़ियों से जूझ रहा था।

यह बल, जो कई पैमानों पर विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेना बनी हुई है। उसे 13 अक्टूबर को 251 साल हो गए हैं।

