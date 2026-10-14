अमेरिकी नौसेना की वर्षगांठ पर नेताओं और सैन्य अधिकारी ने पोस्ट कर दी भारतीय युद्धपोतों की तस्वीरें
अमेरिकी नौसेना ने हाल ही में अपनी 251वीं वर्षगांठ बनाई, जिसको लेकर काफी आयोजन किए गए, लेकिन इस अवसर पर कुछ राजनेताओं ने शुभकामनाएं देने में एक बड़ी चूक कर दी।
बताया जा रहा है कि जॉर्जिया के रिपब्लिकन गवर्नर ब्रायन पी केंप, ओहायो के रिपब्लिकन राज्य प्रतिनिधि माइक डोविला और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता तथा सैन डिएगो के मेयर टॉड ग्लोरिया ने अमेरिकी युद्धपोतों की बजाय विदेशी युद्धपोतों की तस्वीरें साझा कर दी।
आश्चर्य तो तब हुआ, जब पता चला कि डोविला अमेरिकी नौसेना के पूर्व लेफ्टिनेंट कमांडर भी रह चुके हैं और उन्होंने यह गलती की है।
रूसी और भारतीय युद्धपोत की तस्वीरें
अमेरिकी नेताओं ने जो तस्वीरें साझा की हैं, उसमें भारतीय फ्रिगेट और रूसी जहाज भी दिख रहे थे। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस गड़बड़ी को तुरंत पकड़ लिया और इसका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है।
इन गलतियों के सामने आने के बाद लोगों ने इस बात पर चर्चा करनी शुरू कर दी कि सार्वजनिक हस्तियों के लिए अपनी पोस्ट को दोबारा जांचना अहम है, खासकर जब बात बड़े राष्ट्रीय त्योहारों या खास मौकों की हो।
अमेरिकी नौसेना की स्थापना 1775 में हुई थी, जो देश द्वारा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने से एक वर्ष पहले का वर्ष था, जब देश अभी भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बेड़ियों से जूझ रहा था।
यह बल, जो कई पैमानों पर विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेना बनी हुई है। उसे 13 अक्टूबर को 251 साल हो गए हैं।