अमेरिकी सेना में 'ऑटोवॉरकॉम' नाम से नई इकाई, क्या है ये?

अमेरिका ने हाल में ऑटोनॉमस वॉरफेयर कमांड (ऑटोवॉरकॉम) नाम की एक बिल्कुल नई इकाई बनाई है। इसका मुख्य मकसद सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स को शामिल करना है।

इसकी कमान अमेरिका के एक चार-सितारा जनरल संभालेंगे। ऑटोवॉरकॉम का खास काम AI-पावर्ड ड्रोन्स और ऐसे ऑटोनॉमस सिस्टम को विकसित करना और उन्हें तैनात करना है, जो इंसानों की कम से कम मदद से अपना काम कर सकें।

इस तकनीक से अमेरिकी सेना खुद को अपने दुश्मन और प्रतिद्वंद्वी देशों के खिलाफ तैयार कर रही है।