एक मंच पर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, शी जनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, AI से सुरक्षा तक दुनिया की निगाहें
एशिया के लिए यह कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हफ्ता है। दुनिया भर के नेता इन सम्मेलनों में जुटेंगे। इसकी शुरुआत 15 नवंबर को मनीला में आसियान (ASEAN) शिखर सम्मेलन से होगी, जिसके बाद 18 नवंबर को शेंजेन में एपेक (APEC) सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मौजूदा वैश्विक तनाव के माहौल में एपेक (APEC) में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली एक दुर्लभ मुलाकात पर सभी की खास नजर रहेगी।
आसियान AI शुल्क और सुरक्षा पर करेगा मंथन
आसियान शिखर सम्मेलन में AI गवर्नेंस, शुल्क और स्थायी ऊर्जा से जुड़े गर्म मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इनमें दक्षिण चीन सागर विवाद और म्यांमार का संकट जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले शामिल हैं। इसी दौरान, कंबोडिया में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों जैसे नेता फ्रैंकोफोन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जुट रहे हैं। ये सभी बैठकें दर्शाती हैं कि वैश्विक नीतियों को तय करने में एशिया का प्रभाव अब कितना बढ़ गया है।