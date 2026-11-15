एक मंच पर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, शी जनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, AI से सुरक्षा तक दुनिया की निगाहें

आसियान शिखर सम्मेलन में AI गवर्नेंस, शुल्क और स्थायी ऊर्जा से जुड़े गर्म मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इनमें दक्षिण चीन सागर विवाद और म्यांमार का संकट जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले शामिल हैं। इसी दौरान, कंबोडिया में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों जैसे नेता फ्रैंकोफोन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जुट रहे हैं। ये सभी बैठकें दर्शाती हैं कि वैश्विक नीतियों को तय करने में एशिया का प्रभाव अब कितना बढ़ गया है।