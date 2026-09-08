जलवायु बदलाव का खतरा: शिकागो सुरक्षित, पर अहमदाबाद दुनिया का सबसे जोखिम भरा शहर

सबसे कम लचीले शहरों की सूची में अहमदाबाद और हैदराबाद सबसे ऊपर रहे, साथ में ढाका, कराची, लाहौर और कोलकाता भी शामिल हैं। ये सभी गंभीर बाढ़ के खतरे का सामना कर रहे हैं और इनसे निपटने के लिए उनके पास मजबूत बुनियादी ढांचा नहीं है।

वहीं, अमेरिका के फीनिक्स शहर में अत्यधिक गर्मी की समस्या को खास तौर पर उजागर किया गया है। हालांकि, एडिस अबाबा, बार्सिलोना और मेलबोर्न जैसे शहर जलवायु खतरों से निपटने की अपनी अच्छी तैयारियों के लिए काफी सराहे गए हैं।