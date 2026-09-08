जलवायु बदलाव का खतरा: शिकागो सुरक्षित, पर अहमदाबाद दुनिया का सबसे जोखिम भरा शहर
अल्फाजीओ की एक नई वैश्विक रैंकिंग सामने आई है और यह कुछ बड़े भारतीय शहरों के लिए अच्छी खबर नहीं है। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के मामले में शिकागो सबसे आगे रहा, लेकिन आकलन किए गए शहरों में अहमदाबाद को सबसे ज्यादा जोखिम वाला शहर बताया गया है। इस अध्ययन में 72 बड़े शहरों की जांच करके देखा गया कि वे बाढ़ और लू जैसे खतरों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं।
फीनिक्स को अत्यधिक गर्मी के लिए अलग से चिन्हित किया गया
सबसे कम लचीले शहरों की सूची में अहमदाबाद और हैदराबाद सबसे ऊपर रहे, साथ में ढाका, कराची, लाहौर और कोलकाता भी शामिल हैं। ये सभी गंभीर बाढ़ के खतरे का सामना कर रहे हैं और इनसे निपटने के लिए उनके पास मजबूत बुनियादी ढांचा नहीं है।
वहीं, अमेरिका के फीनिक्स शहर में अत्यधिक गर्मी की समस्या को खास तौर पर उजागर किया गया है। हालांकि, एडिस अबाबा, बार्सिलोना और मेलबोर्न जैसे शहर जलवायु खतरों से निपटने की अपनी अच्छी तैयारियों के लिए काफी सराहे गए हैं।
पराग खन्ना ने लचीलेपन को अनुकूलन से जोड़ा
अल्फाजीओ के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग खन्ना ने लचीलेपन को आसान शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, "शहर कितना लचीला है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें जोखिम कितना है और उस से निपटने के लिए कितनी तैयारी की गई है।"
शिकागो को यह सफलता यहां के सामान्य मौसम, ताजे पानी की उपलब्धता और बाढ़ से निपटने के लिए डीप टनल प्रोजेक्ट जैसे समझदारी भरे निवेशों की वजह से मिली है।