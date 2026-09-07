दलीप ट्रॉफी 2026, फाइनल: कुमार कुशाग्र ने जड़ा छठा प्रथम श्रेणी शतक, जानिए आंकड़े

कुशाग्र ने 2022 में झारखंड के लिए प्रथम श्रेणी करियर का आगाज किया था।

वह अब 36 मैच खेले चुके हैं, जिसकी 56 पारियों में 40 से अधिक की औसत से 2,291 रन बनाने में सफल रहे हैं।

इस दौरान उन्होंने 6 शतक के अलावा 6 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 266 रन का रहा है।

इस पारी के साथ वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 250 रन से अधिक की पारी खेलने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने थे।