अल्बानिया में हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री रामा ने इस्तीफा देने से इनकार किया

अल्बानिया की राजधानी तिराना में पिछले 6 दिन से जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री एडि रामा ने साफ कर दिया है कि वह इस्तीफा नहीं देंगे।

इन प्रदर्शनों की मुख्य वजहें यूनिवर्सिटी की खस्ता हालत, पढ़ाई की भारी फीस और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। छात्र और आम लोग प्रधानमंत्री रामा के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और उनकी पुलिस से कई बार तीखी नोकझोंक भी हो चुकी है।

हालात काबू में लाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार का सहारा लिया और आंसू गैस भी छोड़ी। रामा ने एक वीडियो संदेश में इस हंगामे के पीछे बाहरी दखल का हाथ बताया और जोर देकर कहा कि वह अपने पद पर बने रहेंगे।