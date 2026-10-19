अल्बानिया में हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री रामा ने इस्तीफा देने से इनकार किया
अल्बानिया की राजधानी तिराना में पिछले 6 दिन से जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री एडि रामा ने साफ कर दिया है कि वह इस्तीफा नहीं देंगे।
इन प्रदर्शनों की मुख्य वजहें यूनिवर्सिटी की खस्ता हालत, पढ़ाई की भारी फीस और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। छात्र और आम लोग प्रधानमंत्री रामा के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और उनकी पुलिस से कई बार तीखी नोकझोंक भी हो चुकी है।
हालात काबू में लाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार का सहारा लिया और आंसू गैस भी छोड़ी। रामा ने एक वीडियो संदेश में इस हंगामे के पीछे बाहरी दखल का हाथ बताया और जोर देकर कहा कि वह अपने पद पर बने रहेंगे।
अल्बानिया में हिंसक विरोध प्रदर्शन, 272 घायल
तिराना में 13 अक्टूबर से चल रहे इन प्रदर्शनों ने अब हिंसक रूप ले लिया है। इनमें अब तक 272 लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।
प्रदर्शनकारियों ने कई इमारतों में आग लगा दी और एक पुलिस स्टेशन पर भी हमला कर डाला। तिराना में अमेरिकी दूतावास ने सभी पक्षों से अपील की है कि वे संयम बरतें और शांति बनाए रखें।
यूरोपियीय आयोग ने भी तिराना और अन्य शहरों में हुई हिंसा की निंदा की है और कहा है कि लोगों की शिकायतों को शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए सुना और सुलझाया जाना चाहिए।