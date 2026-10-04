अलकायदा ने अमेरिकी-इजरायली विमानों पर हमले का दिया फरमान, फ्लाईदुबई घटना से गहराया खतरा
आतंकी संगठन अलकायदा ने एक नया संदेश जारी किया है। इसमें उसने अमेरिकी और इजरायली एयरलाइंस पर हमले करने को कहा है। इस संदेश में 9/11 के हमलों और 30 सितंबर को फ्लाईदुबई की एक उड़ान का अपहरण करने की कोशिश का भी जिक्र किया गया है। टेलीग्राम चैनलों पर 'अल-बयान' का नया अंक फैलाया जा रहा है। इसमें साफ तौर पर उन विमानों को निशाना बनाने के लिए उकसाया गया है, जिनमें 'जायोनी' और अमेरिकी यात्री सवार हों। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि ऐसे खतरे आज भी मौजूद हैं और बहुत गंभीर हैं।
बीच उड़ान में सह-पायलट ने कैप्टन पर किया हमला
अलकायदा की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब हाल ही में फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 में एक चौंकाने वाली घटना हुई। इस उड़ान के सह-पायलट ने बीच हवा में ही कैप्टन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था, जिससे बड़ा हादसा होते-होते बच गया। हालांकि, यात्रियों और छुट्टी पर मौजूद पायलटों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विमान में सवार सभी लोगों की जान बचा ली। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सऊदी अरब की मदद से इस मामले को आतंकी हमले की कोशिश मानकर जांच कर रहा है। दूसरी ओर इजरायली सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि हमलावर ने शायद अकेले ही यह हरकत की थी।