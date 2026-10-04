अलकायदा ने अमेरिकी-इजरायली विमानों पर हमले का दिया फरमान, फ्लाईदुबई घटना से गहराया खतरा

अलकायदा की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब हाल ही में फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 में एक चौंकाने वाली घटना हुई। इस उड़ान के सह-पायलट ने बीच हवा में ही कैप्टन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था, जिससे बड़ा हादसा होते-होते बच गया। हालांकि, यात्रियों और छुट्टी पर मौजूद पायलटों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विमान में सवार सभी लोगों की जान बचा ली। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सऊदी अरब की मदद से इस मामले को आतंकी हमले की कोशिश मानकर जांच कर रहा है। दूसरी ओर इजरायली सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि हमलावर ने शायद अकेले ही यह हरकत की थी।