यमन के तैज बाजार में घातक हवाई हमला, 7 की मौत
सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच चल रहे संघर्ष में यमन के तैज बाजार और आसपास के शॉपिंग क्षेत्र में घातक हवाई हमले हुए हैं, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है और 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं।
रॉयटर्स के मुताबिक, यमन की सऊदी समर्थित अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने बताया कि उसकी सेना ने उसी जगह पर हूती विद्रोहियों के सैन्य कैंप और गाड़ियों को निशाना बनाया था, लेकिन यह हमला नागरिकों के रिहायशी इलाके के पास हुआ।
जुलाई से सऊदी सेना और हूती विद्रोहियों के बीच लगातार जारी झड़पों का यह भी एक हिस्सा है, जो अब और तेज होती जा रही हैं।
हूती कैंप, सऊदी की रुकावटें तनाव बढ़ा रही हैं
बाजार के करीब बने नए हूती कैंप ने इस इलाके का तनाव और भी बढ़ा दिया है।
इसी दौरान, सऊदी के रक्षा तंत्र ने हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों के कई ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया है। यह खासतौर पर अबहा एयरपोर्ट पर हुए ताजा हमले के बाद से देखने को मिल रहा है।
दोनों पक्षों की तरफ से लगातार बढ़ रही इन गतिविधियों के कारण, इन इलाकों में रह रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं।
बता दें कि तैज वर्तमान में यमनी सरकारी बलों के नियंत्रण में है, लेकिन लंबे समय से इस पर हूती लड़ाकों का कब्जा है।तैज दक्षिण-पश्चिमी यमन में स्थित है।