यमन के तैज बाजार में घातक हवाई हमला, 7 की मौत

बाजार के करीब बने नए हूती कैंप ने इस इलाके का तनाव और भी बढ़ा दिया है।

इसी दौरान, सऊदी के रक्षा तंत्र ने हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों के कई ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया है। यह खासतौर पर अबहा एयरपोर्ट पर हुए ताजा हमले के बाद से देखने को मिल रहा है।

दोनों पक्षों की तरफ से लगातार बढ़ रही इन गतिविधियों के कारण, इन इलाकों में रह रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं।

बता दें कि तैज वर्तमान में यमनी सरकारी बलों के नियंत्रण में है, लेकिन लंबे समय से इस पर हूती लड़ाकों का कब्जा है।तैज दक्षिण-पश्चिमी यमन में स्थित है।

